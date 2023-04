Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ende Januar schließt der Real-Markt in Studernheim. Was mit dem Gebäude und dem Gelände drumherum passieren soll, war lange offen. Aber: Die Stadt führt nach eigenen Angaben „aussichtsreiche Gespräche“ mit einem Investor. Der würde gerne das gesamte Areal, also auch die Flächen südlich von Einkaufsmarkt und Parkplatz entwickeln. Aus Frankenthaler Sicht besonders wichtig: die Nahversorgung für den Vorort.

Falls sich der aktuelle Eigentümer – eine Tochtergesellschaft des russischen Finanzinvestors SCP,