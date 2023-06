Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Gebäude und die Verkehrsflächen des Real-Markts in Studernheim wechseln offenbar im Zuge des vergangene Woche besiegelten Verkaufs der SB-Warenhauskette von Metro an den Finanzinvestor SCP ebenfalls den Eigentümer. Im Grundbuch ist im Namen einer Tochtergesellschaft des russischen Unternehmens in Luxemburg eine sogenannte Auflassungsvormerkung eingetragen.

Bislang stand im Register, das für jedes Grundstück den aktuellen Eigentümer und alle seine Vorgänger aufführt, eine Firma namens GKF Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH