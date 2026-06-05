Die Polizei hat Bilanz gezogen: Aus ihrer Sicht verlief der erste Tag des Frankenthaler Strohhutfests überwiegend friedlich. Laut Polizei gab es in den Abendstunden vereinzelt Einsätze. Dabei wurden sieben Körperverletzungsdelikte registriert, darunter eine gefährliche Körperverletzung, bei der Pfefferspray verwendet wurde.

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„Zudem wurden mehrere Platzverweise ausgesprochen und ein 22-Jähriger in Gewahrsam genommen“, teilt die Polizei mit. Der 22-Jährige leistete Widerstand, als er in Gewahrsam genommen wurde. Ein Polizeibeamter wurde dabei leicht verletzt, außerdem beleidigte er die Polizisten. Ein Atemalkoholtest bei dem jungen Mann ergab 2,30 Promille.