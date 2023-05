Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Alle drei Wochen wechselt die Ausstellung im Schaufenster von Optik Geiger in der Fußgängerzone in der Speyerer Straße. Leerstand kreativ nutzen und Künstlern in der Pandemie eine Chance zum Präsentieren geben – das ist die Idee von Nicoleta Steffan. Gerade sind Bilder von Sonja Grafetstetter zu sehen.

Eine Handbreit höher, einen Tick weiter nach links. Manchmal ist es Millimeterarbeit, wenn Nicoleta Steffan Bilder in den richtigen Blickwinkel rückt. Sonja Grafetstetter hat