Matthias Leingang hat die Leitung der Roten Husaren übernommen. Der langjährige Musiker folgt auf Henric Franck.

Matthias Leingang (Jahrgang 1986) ist der neue Leiter der „Roten Husaren“ der Freiwilligen Feuerwehr. Er tritt die Nachfolge von Henric Franck an, der die Leitung der Kapelle im Frühjahr abgegeben hatte und Ende Mai offiziell verabschiedet worden war.

Leingang spielt seit seinem zehnten Lebensjahr Trompete. Ausgebildet wurde er bei den Roten Husaren an diesem Instrument von Jürgen Schlindwein. Obwohl die Trompete sein Hauptinstrument ist, spielte er daneben auch Saxofon und Posaune, wenn bei diesen Instrumenten mal „Not am Mann“ war. Eigentlich hatte er sich schon immer vorstellen können, „mal den Musikzug“, wie er bis zu Leingangs Übernahme hieß, „zu leiten“, verriet er im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Musikerfamilie

Ihm ist das Musikalische sozusagen in die Wiege gelegt worden. Sein Vater Manfred spielte auch im Musikzug, den sein Opa Norbert seit dessen Gründung im Jahr 1957 bis 1982 leitete. Solange die Jugendkapelle der Roten Husaren bestand, leitete er auch diese zwischendurch. Zudem hatte er immer mal wieder bei Musikstunden oder Auftritten als Leiter ausgeholfen.

Seit 2025 hat er sich, nachdem sich Francks Rückzug abgezeichnet hatte, mit ihm bei den Proben abgewechselt. Als Franck ihn dann fragte, ob er sein Nachfolger werden wolle, war er zwar „positiv überrascht“, musste aber nicht lange überlegen. Auch für die Musiker war diese Nachfolgeregelung, die große Zustimmung fand, keine große Überraschung gewesen. „Er isch änner vun uns, was Besseres kinnt uns nit bassiere“, war die einhellige Meinung der Aktiven. Seit er die Kapelle im Frühjahr übernommen hat, nennt diese sich nur noch „Rote Husaren“. Der „Musikzug“ ist weggefallen, weil die Musik, die die Husaren heute als Unterhaltungskapelle spielen, „nicht mehr zu diesem Begriff passt“.

In Blaulichtfamilie

Neben seinem musikalischen Engagement war Leingang in verschiedenen Funktionen bei der Rülzheimer Wehr aktiv. So war er unter anderem Leiter der Atemschutzgruppe der Verbandsgemeinde-Feuerwehr, zudem war er in der Einheit „Ausbildung“ des Landkreises. Leingang ist promovierter Wirtschaftswissenschaftler und als Global Quality-Manager bei einem führenden Unternehmen in industrieller Sensorik in Mannheim tätig. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.