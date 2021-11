Die neue Kindertagesstätte in der Weidstraße im Vorort Eppstein ist aktuell mit 70 Kindern – 65 ab zwei Jahren und fünf ab einem Jahr – belegt. Insgesamt ist gibt es in der Einrichtung, die im vergangenen Jahr den Betrieb aufnahm, 100 Plätze. „Wir rechnen im Frühjahr mit einer Vollbelegung der Kindertagesstätte“, sagte Beigeordneter Bernd Leidig (SPD) im Ortsbeirat. Der Vollbetrieb einer Kita müsse sich langsam aufbauen, erklärte er. Ortsbeirat Rudi Sturm (FWG) hatte sich neben dem Sachstand in der Nutzung auch nach den Kosten erkundigt. Rund 4,5 Millionen Euro wurden in die Kindertagesstätte investiert, informierte die Verwaltung. Über die Verkehrssituation in der Weidstraße nach Eröffnung der Kita gebe es bisher keine Beschwerden, verlas der stellvertretende Ortsvorsteher Torsten Orlik (SPD), der den erkrankten Ortsvorsteher Uwe Klodt (SPD) vertrat, eine Stellungnahme der Verwaltung. Eine bereits stattgefundene Geschwindigkeitsüberprüfung habe keine Überschreitungen in der Weidstraße ergeben, berichtete Bernd Schönhardt, Bereichsleiter Ordnung und Umwelt. Eine weitere Verkehrsmessung sei im Frühjahr geplant.