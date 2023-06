Der Höhepunkt im Frankenthaler Veranstaltungskalender rückt immer näher: Von Donnerstag, 8. Juni, bis Sonntag, 11. Juni, findet mit dem Strohhutfest der größte „Innenstadtbelastungstest“ in der Pfalz statt. Natürlich wird es eine neue Miss Strohhut geben, es stehen aber auch zwei Abschiede an.

Die erste Ausgabe des beliebten Straßenfests fand vor exakt 50 Jahren statt. Weil die große Sause 2020 und 2021 coronabedingt ausfallen musste, wird der runde Geburtstag aber erst 2025 zelebriert. Doch auch die 48. Ausgabe verspricht wieder viel Musik und Spaß, wie die Stadt in ihrer Presseankündigung schreibt. Traditionell wird ein Großteil der Zelte, Stände und Straßencafés von Frankenthaler Vereinen betrieben. Auf den fünf in der Innenstadt verteilten Bühnen spielen von Donnerstag bis Sonntag wieder Bands Live-Musik.

Eröffnet wird das Fest an Fronleichnam am Donnerstag, 8. Juni, um 14 Uhr, auf der Hauptbühne auf dem Rathausplatz. Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) wird die neue Miss Strohhut vorstellen, die Amtsinhaberin Sonja Erbach ablösen und die Stadt dann ein Jahr lang repräsentieren wird. Moderiert wird die Eröffnungsshow von Ben Salzner vom Radiosender RPR1.

Abschied mit Gästen

Mit einem Konzert ab 19.30 Uhr auf der Hauptbühne wird The Takanaka Club Band das Fest am Donnerstagabend musikalisch eröffnen. Die Frankfurter Combo wurde 2021 beim Bundeskulturwettbewerb für Rock- und Popmusikgruppen 2021 als „beste Cover-/Revivalband“ ausgezeichnet. Die sechs Bandmitglieder sind laut Stadt Profimusiker mit weltweiter Tourerfahrung.

Gleich zwei Frankenthaler Kultbands werden beim 48. Strohhutfest ihren vorläufigen Abschied feiern: Grabowsky und High Voltage. Keine Band steht so für das Strohhutfest wie Grabowsky. Nach 20 Jahren ist damit aber erst einmal Schluss: Die Schorle-Rocker geben am Freitag ab 19.30 Uhr ihr vorerst letztes Konzert auf dem Rathausplatz. An diesem Abend werden Oliver Herrmann, Christian Gass, Alexander Hüther, Jürgen Hauser und Erhan Yilmazlar ihre Fans noch einmal in die fantastische Welt der grazilen Weinköniginnen und gefüllten Dubbegläser entführen. Und weil dieser Auftritt auch für die Band etwas ganz Besonderes ist, werden viele Gäste mit von der Partie sein, kündigt die Stadt an.

Eigentlich wollten High Voltage schon im vergangenen Jahr ihren Abschied feiern, eine Erkrankung kam jedoch dazwischen. Jetzt heißt es 2023: „Tschüss Strohhutfest“. Die AC/DC-Coverband setzt am Sonntag ab 19 Uhr auf dem Rathausplatz den musikalischen Schlusspunkt.

Button nur noch auf dem Fest

Samstags wird die Band Shebeen ab 19.30 Uhr auf der Hauptbühne mit einer Mischung aus Soul, R’n’B, House und Rock für Stimmung sorgen. Musik von Blues, Jazz, Rock'n'Roll, Salsa, Reggae, Funk, Rock, Country und Schlager gibt es an den vier Strohhutfest-Tagen auch am Speyerer Tor, in der Erkenbertruine, auf der Bühne der Tanzschule in Frankenthal (TIF) in der Bahnhofstraße, der Bühne des Kulturzentrums Gleis4 (August-Bebel-Straße) sowie in den Vereinszelten.

Der beliebte Button, der in diesem Jahr von Thea Oppermann gestaltet wurde, ist im Vorverkauf bereits vergriffen. Das auf 9999 Exemplare limitierte Sammlerstück ist nur noch direkt auf dem Fest erhältlich: bei der Eröffnung am Donnerstag ab 13.30 Uhr auf dem Rathausplatz und an ausgewählten Ständen. Der Stückpreis beträgt zwei Euro. Der Erlös wird wie in den Vorjahren für das Musikprogramm des nächsten Strohhutfestes verwendet.

Sport am Sonntag

Wer am Sonntag noch genug Energie hat, kann sich gegen Mittag beim Strohhutfestlauf austoben. Angeboten werden drei Distanzen über 240 Meter (Bambini, 11 Uhr), 2748 Meter (Schüler, 11.15 Uhr) und 5496 Meter (Hauptlauf, 11.45 Uhr). Anmeldung sind im Netz unter www.br-timing.de bereits möglich.

Der Bereich Ordnung und Umwelt und die Polizei kündigen auch in diesem Jahr wieder Jugendschutzkontrollen an. Das Mitführen und der Verzehr mitgebrachter alkoholischer Getränke sind auf dem Fest verboten und werden überwacht. Derartige Getränke werden an Ort und Stelle vernichtet oder sichergestellt, teilt die Stadt mit.

Die Bahn setzt an den vier Festtagen zusätzliche Sonderzüge ein. Fahrradabstellplätze gibt es in der Schnurgasse vom Wormser Tor bis zur Elisabethstraße, in der Turnhallstraße zwischen Europaring und Holzhofstraße sowie in der Kanalstraße am Dathenushaus. Für alle, die auf das Auto nicht verzichten können, stehen Parkplätze in unmittelbarer Nähe zum Festbereich zur Verfügung. Aufgrund des zu erwartenden Andrangs wird empfohlen, das Strohhutfest nicht mit Hunden zu besuchen.

Noch Fragen?

Das Strohhutfest kann am Donnerstag, 8. Juni, 11 bis 24 Uhr, am Freitag, 9., und Samstag, 10. Juni, 10 bis 24 Uhr, und am Sonntag, 11. Juni, 11 bis 21 Uhr, besucht werden. Weitere Informationen und das vollständige Programm gibt es unter www.frankenthal.de/strohhutfest oder im Flyer, der im Rathaus und an vielen weiteren Stellen in der Stadt ausliegt.