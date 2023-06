Auch die kleinen Besucher sollen beim Strohhutfest wieder auf ihre Kosten kommen. Unter Federführung des Kinder- und Jugendbüros (Kijub) der Stadt bieten örtliche Vereine, Verbände und Institutionen beim Kinderstrohhutfest in der Schlossergasse an vier Tagen jeweils von 14 bis 18 Uhr ein laut Ankündigung abwechslungsreiches und kostenloses Angebot.

So zeigen verschiedene Gruppen von Schulen und Vereinen ihr Können, das von Tanz über Gesang bis zur Kampfkunst reicht. An den Ständen in der Schlossergasse können Buttons gepresst, Mini-Strohhüte gebastelt und Maltischunterlagen erstellt werden. Außerdem gibt es Kindertattoos, eine Minihüpfburg und vieles mehr. Für Erfrischung sorgt ein Saftmobil, außerdem werden Kaffee, Kuchen und weitere Leckereien angeboten.

Preisverleihung bei der Eröffnung

Zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr einen eigenen Kinderstrohhutfest-Button. Das Motiv, das auch die Ankündigungsplakate ziert, wurde im Rahmen eines Wettbewerbs gesucht sowie durch eine Kinder- und Jugendjury bestimmt. Die Preisverleihung findet im Rahmen der Eröffnung am Donnerstag ab 14 Uhr statt. Einen Preis erhalten alle Teilnehmer, teilt die Stadt mit. Erwerben kann man den Button am Stand des Kijub. Der Erlös kommt der Kinder- und Jugendarbeit zugute. Weitere Infos und das vollständige Programm des Kinderstrohhutfests gibt es im Netz unter www.frankenthal.de/strohhutfest.