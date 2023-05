Bereits nach eineinhalb Tagen war der diesjährige Strohhutfest-Button im Vorverkauf vergriffen. Das Sammlerstück, das in diesem Jahr von der gebürtigen Thea Oppermann gestaltet wurde, ist damit nur noch direkt auf dem Fest erhältlich. Wie die Stadt weiter mitteilt, wird der Button während der Eröffnung am Donnerstag, 8. Juni, ab 13.30 Uhr auf dem Rathausplatz verkauft und – solange der Vorrat reicht – an folgenden Ständen: ASV Mörsch, Carnevalverein Chorania, DJK 1924 Eppstein, Ewelina Cender-Korpak und Boris Korpak, Fischereiverein, Göbel Worms, Peter Marschallinger, Spielmanns und Fanfarenzug Frankenthal-Eppstein, Mario Wingender, Telemania GmbH, VfR, TuS Flomersheim, Ski-Club, Junge Union, Kulturzentrum Gleis 4, FCV und TG. Der Strohhutfestbutton erscheint in einer Auflage von 9999 Stück. Der Erlös wird wie in den Vorjahren für das Musikprogramm des nächsten Strohhutfestes verwendet.