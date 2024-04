Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An den Plänen zum Umbau der Bushaltestellen und des Vorplatzes am Hauptbahnhof haben Besucher des Dialogforums „Innenstadt“ am Montagabend einiges auszusetzen. Auf der Wunschliste ganz oben stand neben einer stärkeren Begrünung des 12.000 Quadratmeter großen Areals ein Mehr an Sicherheit für Fußgänger beim Überqueren der Eisenbahnstraße.

Eine mit bewegten Bildern unterlegte Computersimulation des Fachbüros Mailänder Consult (Karlsruhe) sollte den knapp 60 Besuchern im Erkenbert-Museum die künftige Situation vor Augen