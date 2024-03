Die vier Telefonsäulen und drei Telefonzellen, die bislang noch im Stadtgebiet von Frankenthal zu finden sind, werden laut Stadt in den kommenden zwei Wochen abgebaut. Los ging es am Montag mit der Telefonzelle am Bahnhof.

Dass die öffentlichen Fernsprecher ein gutes Jahr, nachdem auch die letzen mit Guthabenkarte nutzbaren Geräte abgeschaltet wurden, aus dem Straßenbild verschwinden, darum hat sich Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) nach eigener Darstellung höchstselbst gekümmert. Die Telekom habe den Abbau in Frankenthal vorgezogen. Er freue sich gemeinsam mit der Projektgruppe „Sauberes Frankenthal“, dass „diese unansehnlichen Punkte weichen und damit auch Barrieren für beeinträchtigte Personen“ wegfielen heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Fahrradständer geplant

Nicht realisieren lässt sich ihr zufolge die Idee, die ausrangierten Telefonzellen direkt als Bücherregale zu nutzen. Das sei laut Auskunft der Telekom „aus Versicherungsgründen“ nur mit aufbereiteten Konstruktionen möglich, die das Unternehmen verkauft und liefert, erläutert die Stadt. „Ob und an welchen Stellen dies möglich ist, soll geprüft werden.“

Anstelle der Telefonzelle am Bahnhof sollen vor dem Sommer zusätzliche Fahrradständer entstehen. Unter anderem mit diesem Thema beschäftige sich am kommenden Dienstag, 19. März, der Planungs- und Umweltausschuss. Die Standorte der öffentlichen Fernsprecher in Frankenthal sind beziehungsweise waren: Albrecht-Dürer-Ring 9a, Speyerer Straße 38, Heßheimer Straße 51, Eisenbahnstraße 1, Wormser Straße 35, Rathausplatz 13 und Glockengasse 6.