Der unansehnlich gewordene und meist verdreckte Wartebereich des Busbahnhofs am Hauptbahnhof ist in den vergangenen Tagen von Mitarbeitern des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs Frankenthal (EWF) mit Platten verkleidet worden. „Wir wollen den Bahnhof und den Vorplatz bis zur anstehenden Neugestaltung nicht sich selbst überlassen“, wird Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert. Mobile Bänke sollen die weggefallenen Sitzgelegenheiten ersetzen. Die Verkleidung soll noch ansprechend gestaltet werden. Graffiti-Künstler, die daran Interesse haben, können sich per E-Mail an kultur@frankenthal.de bei der Stadt melden.