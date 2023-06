Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit dem Fahrrad schnell zum Bahnhof und dann umsteigen in den Zug: Das soll nach der Umgestaltung des Gebiets an der Eisenbahnstraße noch bequemer und vor allem sicher möglich sein. Die Pläne für ein vollautomatisiertes Parkhaus für Räder, gesteuert per App, werden konkreter.

Wer regelmäßig Bahn fährt, kennt das Bild: Rund um den Hauptbahnhof sind etliche Drahtesel an Zäunen, Laternenmasten und Straßenschildern angeschlossen. Die vorhandenen