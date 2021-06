Um jede Menge Ruhm und Ehre geht es beim EM-Tippspiel der Donnersberger Rundschau. Das ist aber beileibe nicht alles: Dem besten Tipper im Donnersbergkreis winkt ein FCK-Trikot – mit den Unterschriften der Spieler, die dem Profikader der Saison 2021/22 angehören –, das der 1. FC Kaiserslautern dankenswerterweise zur Verfügung stellt. Für den Zweit- und Drittplatzierten gibt es außerdem jeweils ein kleines RHEINPFALZ-Wanderpaket mit Rucksack, Thermoskanne und einigem mehr. Die Tipper auf den Rängen vier bis zehn bekommen je eine RHEINPFALZ-Tasse.

Zum Mitmachen einfach unsere Donnersberger EM-Arena besuchen. Dort findet sich ein Link zu unserem Tippspiel, bei dem man sich einzeln oder in Gruppen mit E-Mail-Adresse und selbst gewähltem Passwort registrieren und sich einen Spielernamen ausdenken kann.

Mit den Tipps für die einzelnen Partien ist immer Zeit bis kurz vor dem Anpfiff. Schon bevor der Ball rollt, können einige Fragen beantwortet – etwa: Wer wird Europameister? Wer stellt den Torschützenkönig? – und damit Bonuspunkte eingeheimst werden. Die Tipper in der Redaktion freuen sich auf viele starke Gegner ...

In der Donnersberger EM-Arena finden sich neben den Infos zum Tippspiel auch weitere Artikel über die Fußball-Europameisterschaft, der jeweilige Redaktionstipp des Tages sowie die Möglichkeit mitzumachen: In der EM-Arena veröffentlichen wir die schönsten Bilder und Videos unserer RHEINPFALZ-Leser – vom ausgelassenen Torjubel im Familienkreis bis zum stillen Ärger über den verpatzten entscheidenden Tipp. Fotos, Videos, Zeichnungen mit kurzer Erklärung und alles andere rund um die EM einfach an reddonn@rheinpfalz.de senden.