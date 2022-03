Das Vokalensemble „Harmonie“ aus dem russischen St. Petersburg gibt ein zweites Konzert in der Nordpfalz: Am Montag, 28. März, treten die Sänger um 19 Uhr in der protestantischen Kirche in Steinbach auf.

Tags zuvor gastiert der Chor bereits in der evangelischen Kirche in Kriegsfeld. Die Akteure distanzieren sich ausdrücklich vom kriegerischen Einmarsch Russlands in der Ukraine, sie wollen vielmehr mit ihrer Musik zur Völkerverständigung und zum Frieden beitragen. Das Repertoire des 1995 von Alexander Andrianov gegründeten und bis heute von ihm geleiteten Ensembles umfasst geistliche Werke vom 14. Jahrhundert bis in die Moderne, es werden sowohl russische als auch ukrainische Lieder vorgetragen.

Unter den Zuhörern am Montag sollen auch ukrainische Flüchtlinge sein, die derzeit im Erstaufnahmelager in der Steinbacher Jugendherberge untergebracht sind. Wie Pfarrerin Jessica Rust-Bellenbaum mitteilt, sind im Anschluss an das Konzert auch Gespräche zwischen diesen, den Sängern und weiteren Besuchern möglich, ein Dolmetscher werde vor Ort sein. „Uns als Kirchengemeinde ist es wichtig, einen Raum der Begegnung zu schaffen, in dem klar wird, wir setzten uns alle für den Frieden ein“, so Rust-Bellenbaum.

Angeboten werden auch Getränke und Kleinigkeiten zum Essen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Ein Teil des Betrags werde auf Wunsch der Kirchengemeinde direkt der Flüchtlingshilfe in Steinbach zugute kommen, informiert die Pfarrerin. Bei der Veranstaltung gilt die 3G-Regelung, es wird gebeten, die Maske zumindest bis zum Platz zu tragen.