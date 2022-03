Der Auftritt war schon lange geplant – aus aktuellem Anlass wird er jedoch unter ein besonderes Motto gestellt. Das Vokalensemble „Harmonie“ aus dem russischen St. Petersburg gastiert am Sonntag, 27. März, ab 17 Uhr in der evangelischen Kirche in Kriegsfeld. Eines ist den Sängern dabei besonders wichtig.

Unisono distanzieren sich die Akteure eindeutig vom kriegerischen Einmarsch Russlands in der Ukraine, lässt das Ensemble ausrichten. So sei einer ihrer Tenöre kürzlich in St. Petersburg bei einer Demonstration gegen Putin und gegen den Krieg verhaftet worden. Stattdessen wollen die Sänger mit ihrer Musik zur Völkerverständigung und zum Frieden beitragen. Als „Konzert für den Frieden und gegen Putins Krieg in der Ukraine“ haben sie daher ihr Gastspiel in der Nordpfalz bezeichnet. Dargeboten werden am Sonntag Lieder aus der Ukraine und Russland aus acht Jahrhunderten.

Gegründet wurde das Vokalensemble 1995 in St. Petersburg von Alexander Andrianov, der es bis heute leitet. Im Normalfall besteht es neben dem Leiter aus fünf weiteren professionellen Sängern – alle Absolventen oder Dozenten des dortigen Konservatoriums. Jeder Sänger ist auch Solist.

Das Repertoire des Ensembles umfasst geistliche Werke vom 14. Jahrhundert bis in die Moderne, „in sehr schöner, kultivierter Harmonie und mit überwältigendem Klangspektrum vom hohen Tenor bis zum tiefsten Bass“, versprechen die Veranstalter. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Info

Eine Platzreservierung für das Konzert am Sonntag, 27. März, ab 17 Uhr, ist möglich unter Telefon 06358 354.