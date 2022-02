Digitale Angebote ausbauen, aber auch weiter auf Kundenkontakt zu setzen – das ist für die Sparkasse in der Region die passende Strategie.

Die Sparkasse Donnersberg ist stolz darauf, wie viele Dienstleistungen ihre Kunden mittlerweile im Internet, per Smartphone-App oder telefonisch in Anspruch nehmen. Keine Frage: Um mit den vielen privaten Konkurrenten Schritt zu halten, ist es für Sparkassen notwendig, sich in diesem Bereich zu positionieren. Dass der Vorstand auch das Ziel ausgibt, Kunden sollten im Regelfall ihren Berater persönlich kennen, ist wichtig und richtig für die Sparkasse. Denn die enge Kundenbeziehung ist ihr Unterscheidungsmerkmal zur meist günstigeren Online-Konkurrenz. Ob mit oder ohne die mit der Sparkasse Rhein-Haardt angedachte Fusion: Diese Hybrid-Strategie scheint die passende für die Sparkasse Donnersberg.