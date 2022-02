Die Sparkasse Donnersberg und die Sparkasse Rhein-Haardt mit Sitz in Bad Dürkheim wollen in Gesprächen ausloten, ob eine Fusion der beiden Institute in Frage kommt. Entsprechende RHEINPFALZ-Informationen haben beide Parteien bestätigt. Noch stehe man „ganz am Anfang“, sagte Günther Bolinius, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Donnersberg. Ähnlich äußerte sich auch Thomas Distler, Vorstandsmitglied der Sparkasse Rhein-Haardt. Die Verwaltungsräte beider Geldinstitute haben demnach bereits ihren jeweiligen Vorstand beauftragt, „ergebnisoffene Sondierungsgespräche aufzunehmen“ – das bedeutet, am Ende der Gespräche könnte eine Fusion stehen, muss sie aber nicht. Etwa ein halbes Jahr ist als Zeitrahmen für die Sondierungen angesetzt, dann sollen Ergebnisse vorliegen.