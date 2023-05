Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Großstadt-Späti trifft auf Tante-Emma-Laden: Im ehemaligen Shisha-Laden in der Schlossstraße 12 tut sich etwas. Patricia Pecora will mit einem „neuen alten Ladenkonzept“ den Anwohnern eine Ergänzung zum Supermarktabgebot bieten. Deswegen bietet sie außergewöhnliche Öffnungszeiten an.

Noch lässt sich von außen nicht viel erkennen. Nur ein Aushang im Schaufenster des leerstehenden Ladengeschäfts neben dem Imbiss French Connection in der Schlossstraße