Wunderst du dich auch, wer diese Tante Emma ist, bei der vor allem Erwachsene in ihrer Kindheit einkaufen waren? Denn eine Tante namens Emma, die noch dazu einen Laden besitzt, habe ich nicht. Meine Tante heißt Spanina. Tatsächlich hießen die Verkäuferinnen in solchen Geschäften ebenfalls nicht Emma. Vielmehr war der Name in der Nachkriegszeit so häufig, dass viele eine Emma kannten. Früher gab es außerdem noch keine Supermärkte, wie wir sie heute kennen. Stattdessen kauften die Menschen in kleinen Kaufläden – eben den Tante-Emma-Läden – ein. Dort haben die Kunden ihre Einkäufe nicht einfach selbst aus den Regalen genommen: Eine Verkäuferin bediente sie und packte Lebensmittel wie Eier, Milch, Wurst und Käse noch einzeln ab.