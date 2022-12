Am dritten Adventswochenende ging es in Kirchheimbolanden erneut besonders vorweihnachtlich zu. Auf dem Römerplatz wurde am Freitag der „Weihnachtszauber“ eröffnet. Die vom Verein Pro Kibo vor 15 Jahren aus der Taufe gehobene Veranstaltung ist nach zwei Jahren Pause wieder zurück.

Cornelia Löser und ihr Organisationsteam begrüßten die Besucher am Freitag vor der festlich geschmückten Kulisse der historischen Altstadt. Gestartet wurde mit gleich mit einem der Höhepunkte des „Weihnachtszaubers“ – einer 15-minütigen Lasershow. Hartmut Kaschig von Pro Kibo freut sich, dass er den Besuchern die Show erneut präsentieren kann. Zum Abschluss am Freitag, 23. Dezember, wird das licht- und klangvolle Spektakel von „Kibo Sound“ erneut den Römerplatz zum Leuchten bringen.

Mit dem Eröffnungswochenende zufrieden

Die Schlittschuhbahn ist täglich bis 23. Dezember geöffnet. In der Zeit von 16 bis 19 Uhr kann „losgerollt“ werden. Für Besucher, die keine eigenen mitbringen, können Schuhe an der Bahn ausgeliehen werden. Die Bahn hat eine Kunststoffoberfläche, sei daher auch für jüngere Kinder besonders geeignet, erläutert Hartmut Kaschig. „Die Eltern können ihre Kinder auf die Bahn schicken und gemütlich nebenan am Stand einen Glühwein trinken“, berichtet er. Dass der „Weihnachtszauber“ zum ersten Mal seit 2019 wieder stattfindet, freut den Organisator sichtlich. „Wir möchten die vorweihnachtliche Stimmung nach dem Christkindlmarkt hier in der Innenstadt weiter halten“, erklärt er. Ein weiterer Grund zur Freude: Der Römerplatz war zur Eröffnung mit der Lasershow richtig gut besucht. „Wir wollen hier die Hütte voll haben“ – ausgelassene Stimmung im Herzen der Kleinen Residenz.

Täglich werden nun am Römerplatz auch hungrige Mägen und durstige Kehlen umsorgt. Heißgetränke, Bratwurst und frische Waffeln erwarten die Besucher an jedem Tag, an den Wochenenden gibt es zudem ein wechselndes Angebot an weiteren Buden. Anneliese Vief ist an ihrem Waffelstand mit dem Besucheraufkommen am ersten Wochenende schonmal zufrieden. Bei ihr sei „kontinuierlich was los“, freut sie sich.

Am Freitag, 16. Dezember, folgt ein langer Einkaufsabend mit Stadtillumination, Live-Musik und Höhenfeuerwerk. Eine Woche später geht der Weihnachtszauber dann mit einer Abschluss-Lasershow zu Ende.