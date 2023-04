Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie sprießen wie Pilze aus dem Boden und stehen für die Medizin der Zukunft. Was Medizinische Versorgungszentren tatsächlich können, fragte die RHEINPFALZ nach bei dem Leiter des MVZ Donnersberg, Michael Schmid, und bei Heidrun Jäger, die für die MVZ des Westpfalz-Klinikums verantwortlich ist.