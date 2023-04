Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

15 Beschäftigte, 16 Stunden tägliche Öffnungszeit, etwaige Gewinne werden gespendet: Das Testzentrum Donnersberg am Art-Hotel Braun lief gut. Jetzt wird es geschlossen – zumindest vorerst. Mitbetreiber Martin Braun übt heftige Kritik an den neuen Testregeln und vor allem an der Kommunikation von Bund und Land.

Die Entscheidung ist am Donnerstagnachmittag gefallen: Auch das Testzentrum Donnersberg – beim Art-Hotel Braun in Kirchheimbolanden – schließt vorerst seine Pforten. Gleich