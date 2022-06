Zum 1. Juli werden die Schnelltestzentren in Münchweiler, Winnweiler und Kriegsfeld – zumindest vorerst – schließen. Hintergrund ist die Entscheidung der Bundesregierung, das Angebot mit kostenlosen Corona-Schnelltests für alle zum Ende diesen Monats auslaufen zu lassen. Gratis bleiben „Bürgertests“ ab Donnerstag nur noch für bestimmte Risikogruppen – in der Regel sollen künftig drei Euro aus eigener Tasche pro Test fällig sein: zum Beispiel vor Konzertbesuchen in Innenräumen, vor größeren Familienfesten oder Besuchen bei älteren Menschen sowie nach Risikokontakten bei einer Warnung auf der Corona-App. Die Regelung soll die Kosten des Bundes in Milliardenhöhe reduzieren.

Letztmals kann das Testzentrum in der Winnweilerer Schlossstraße am Donnerstag, 30. Juni, von 18 bis 19 Uhr aufgesucht werden, teilt die VG-Verwaltung mit. Betreiber war wie in Münchweiler der DRK-Ortsverein – beide Einrichtungen hatten abwechselnd an jeweils drei Tagen pro Woche geöffnet. Der Winnweiler Verbandsbürgermeister Rudolf Jacob dankte „allen Aktiven, die das Angebot seit März 2021 möglich gemacht haben“ und zollte ihnen Respekt für das Engagement.

Das Corona-Testzentrum der Ortsgemeinde Kriegsfeld steht letztmals am Mittwoch, 29. Juni, von 7.30 bis 12 Uhr zur Verfügung, teilen Ortsbürgermeister Albert Ziegler und Isabelle Deubel mit. Auch hier werden die Neuregelungen des Bundes als Grund für die Schließung genannt. „Sollten sich die Rahmenbedingungen verändern, kann der Betrieb kurzfristig wieder aufgenommen werden“, so Ziegler und Deubel. Darüber würde die Gemeinde dann gesondert informieren.