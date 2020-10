Zunächst die Schließung aufgrund der Corona-Pandemie, dann der Wasserrohrbruch: Die Badetage der vergangenen Monate im Kibobad lassen sich an einer Hand abzählen. Am Montag um 14 Uhr war es soweit: Die ersten Gäste nach mehr als drei Monaten durften in die Schwimmhalle – 51 vorangemeldete Wasserratten waren zugelassen, etwa 30 waren da. Am 15. März war der letzte Schwimmtag gewesen, bevor das Bad coronabedingt dichtmachte.

Die mit Spannung erwartete Wiedereröffnung am 6. Juli hielt nicht lange an, drei Tage später musste das Bad wegen eines Leitungsschadens in der benachbarten Georg-von-Neumayer-Schule wieder geschlossen werden. Durch das Rohr war das Kibobad mit Frischwasser versorgt worden. Der Schaden sollte zunächst schnell behoben sein, dann aber verzögerte sich die erneute Öffnung immer wieder. Nach wenigen Tagen mussten wegen des Frischwassermangels die Becken im Kibobad geleert werden.

Nun ist das Bad vorerst wieder startklar: täglich von 14 bis 16 und von 17 bis 19 Uhr. Die Sauna ist von 15 bis 20 Uhr geöffnet. Voranmeldung ist Pflicht.