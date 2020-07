Das Kirchheimbolander Hallenbad wird vorerst nicht öffnen. Wie Werkleiter Ulrich Kurz am Dienstag mitteilte, ist das Leck in der Wasserleitung in der Georg-von-Neumayer-Schule noch nicht gefunden. „Wir können leider nicht abschätzen, wie lange das noch dauern wird“, so Kurz. Das Hallenbad war am vergangenen Donnerstag wegen eines Wasserrohrbruchs in der benachbarten Schule, durch die die Versorgungsleitungen des Bades führen, geschlossen worden. Da ohne Frischwasser die Wasseraufbereitung nicht möglich ist, muss das Bad vorerst geschlossen bleiben. Das Kibo-Bad hatte nach mehrmonatiger Schließung wegen der Corona-Pandemie erst in der vergangenen Woche seine Türen für die Badbesucher geöffnet. Wir Kurz sagt, war auch die baldige Öffnung der Sauna geplant.