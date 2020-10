Das Warten hat vorerst ein Ende: Am Montag, 12. Oktober, öffnet das Kibo-Bad wieder für Gäste. Aufgrund der corona-bedingten Hygienevorgaben starten Schwimmbad und Sauna allerdings mit einem eingeschränkten Betrieb: Das Schwimmbad ist täglich von 14 bis 16 und von 17 bis 19 Uhr geöffnet, die Sauna von 15 bis 20 Uhr.

Selbstredend dürfen derzeit nur wenige Besucher ins Kibo-Bad. Je Zeitfenster kann die Schwimmhalle von 51, der Saunabereich von 16 Gästen genutzt werden. Saunagäste können das Schwimmbad nicht mitbenutzen. Die Dampfsauna bleibt geschlossen. Auch das Bistro im Eingangsbereich ist nicht geöffnet. Die Hygienepläne seien bereits mit dem Gesundheitsamt des Donnersbergkreises abgestimmt worden, schildert Ulrich Kurz, Leiter der Verbandsgemeindewerke.

Nicht ohne Voranmeldung

Eine Voranmeldung unter der Telefonnummer 06352 3130 ist notwendig – dabei können auch in häuslicher Gemeinschaft lebende Personen angemeldet werden. Das Formular zur Kontaktnachverfolgung findet sich unter www.kibobad.de und sollte nach Möglichkeit bereits ausgefüllt mitgebracht werden.

Das Kibo-Bad hatte seine Tore Mitte März wegen der Pandemie geschlossen. Am 6. Juli stand die Wiedereröffnung unter Hygieneauflagen an – aber nur drei Tage später war schon wieder Schluss: wegen des Bruchs eines Wasserrohrs in der benachbarten Georg-von-Neumayer-Schule, über das auch das Hallenbad mit Frischwasser versorgt wird. Seither war die Wiedereröffnung mehrmals in Aussicht gestellt, aber immer wieder verschoben worden.