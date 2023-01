Die Themen des Tages im Donnersbergkreis

Für die Tiere:Arche-Hof in Dielkirchen kümmert sich um die Erhaltung alter Tierrassen.

Fasnacht: In unseren Bildergalerien gibt es närrische Eindrücke von der OKV-Prunksitzung, der Kappensitzung in Niederhausen und der Seniorensitzung in Kirchheimbolanden.

Schnee, Schnee, Schnee:So war das Wochenende im Donnersbergkreis.

Helfen, wo Bedarf ist:Verein „Bürger helfen Bürgern“ in Rockenhausen gut vernetzt.

Fit für die Zukunft:Gemeindeschwestern machen weiter.