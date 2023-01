Die einen hat es gefreut, den anderen war es kein so großes Vergnügen: Der Schneefall am Wochenende hat auf der einen Seite für wunderschöne Spaziergänge in verschneiter Landschaft und Gelegenheit zum Schlittenfahren gegeben, auf der anderen Seite für Chaos auf den Straßen gesorgt.

Am Freitagnachmittag hat es in der gesamten Westpfalz angefangen zu schneien. Die, die schon zuhause waren, konnten entspannt dem Schneefall zuschauen. Wer noch auf den Straßen unterwegs war, hatte weit weniger Freude, da die Straßenmeistereien mit dem Räumen kaum hinterher kamen.

Eine zauberhafte Kulisse bilden die schneebedeckten Dächer in Dreisen vor der aufgehenden Sonne. Foto: Dell Der Marktplatz von Rockenhausen wirkt beim nächtlichen Schneefall fast mystisch. Foto: J. Hoffmann Leser Gerhard Jendryschik hat einen Birnbaum fotografiert, der fast so aussieht, „als wäre er in die Landschaft hineingemalt“. Foto: Gerhard Jendryschik Viele Kinder haben das Wetter zum Schlittenfahren genutzt. Foto: loc Das Rockenhausener Schloss im Schnee. Foto: J. HOffmann Der Schnee sorgt für schöne Momentaufnahmen. Foto: loc Der Blick auf das verschneite Zellertal, der Donnersberg ist kaum zu erkennen. Foto: loc Die Bäume sehen aus, als hätten sie neue Kleider bekommen. Foto: loc Der Schnee hat sich über das Wochenende überall festgesetzt. Foto: loc Auf dem Geländer sieht man gut, wie viele Zentimeter Schnee gefallen sind. Foto: Ochssner Foto 1 von 10

Die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden meldete über das Wochenende aufgrund des einsetzenden Schneefalls mehrere Verkehrsunfälle. Dabei blieb es bei Sachschäden, Personen wurden nicht verletzt. Mehrere Autos wurden verlassen am Fahrbahnrand aufgefunden. Die Polizei geht davon aus, dass diese wegen technischer Defekte, die durch die Witterung ausgelöst wurden, stehengelassen wurden. Freitag auf Samstag sei dabei der Großteil der Unfälle passiert. Am Sonntag seien allgemein nicht so viele Fahrzeuge unterwegs gewesen. Die Polizei geht davon aus, dass die meisten Fahrer zu diesem Zeitpunkt auch schon gut auf die Verhältnisse eingestellt waren.

Schnee verursacht hohen Sachschaden

Die starken Schneefälle in der Nacht auf Samstag haben auch im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Kaiserslautern, die für den westlichen Donnersbergkreis zuständig ist, Spuren hinterlassen. Die Polizei registrierte nach eigenen Angaben im gesamten Bereich 57 Verkehrsunfälle, dabei wurde eine Person schwer und vier Personen wurden leicht verletzt. Auf den Bundesautobahnen 6, 62 und 63 wurden sechs Pannenfahrzeuge festgestellt, die jedoch keine Verkehrsbeeinträchtigungen mit sich brachten. Die Sachschäden – mit einigen Unfällen in der Südwestpfalz – schätzt die Polizei auf rund 360.000 Euro. Laut Polizei habe im Donnersbergkreis das übliche Chaos auf den Straßen geherrscht, besonders schwere Vorkommnisse habe es dort nicht gegeben.

Die schönen Seiten des Schnees kosteten am Wochenende vor allem die Kinder aus: Die Schlitten wurden ausgepackt und die besten Stellen zum Herunterrutschen gesucht. An vielen Stellen grüßten Schneemänner die zahlreichen Spaziergänger, die durch die Winterlandschaft liefen. Auf dem Donnersberg herrschte nach Angaben der Polizei zwar ein hohes Besuchsaufkommen, zu chaotischen Verkehrssituationen wie zwei Jahre zuvor kam es allerdings nicht.

Vorsichtig bleiben

In der kommenden Woche soll es winterlich bleiben, immer wieder können Schneeflocken fallen und die Temperaturen bleiben eisig. Die Polizei bittet darum, so lange es kalt und glatt bleibt, vor Fahrtantritt den Zustand des Fahrzeuges zu überprüfen. Winterreifen sind bei verschneiten, winterglatten Fahrbahnen vorgeschrieben. Scheiben und Spiegel müssen vollständig von Schnee und Eis befreit sein. Sollte es weiter schneien, appelliert die Polizei an alle, mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren.