Für die Bürgermeisterwahl der Verbandsgemeinde Göllheim am Sonntag, 12. März, ist es bei den bereits bekannten beiden Kandidaten geblieben. Wie Thomas Peter, Büroleiter bei der Verbandsgemeindeverwaltung, erläutert, sind bis zum Ablauf der Meldefrist keine weiteren Bewerbungen eingegangen. Der Wahlausschuss hat beide Wahlvorschläge anerkannt.

Simone Rühl-Pfeiffer, die ihre Kandidatur erst spät bekanntgegeben hatte, tritt nun als Einzelbewerberin an – obgleich sie SPD-Mitglied ist. Aus diesem Grund hat die Einselthumer Ortsbürgermeisterin eine Unterstützerliste mit 80 Unterschriften wahlberechtigter Bürger vorlegen müssen, um zugelassen zu werden. Anders Steffen Antweiler: Der Amtsinhaber war im November von der Freien Wählergruppe der VG Göllheim als Kandidat nominiert worden – den entsprechenden Wahlvorschlag hat die Freie Wählergruppe eingereicht. Am Sonntag, 29. Januar, dürfen die beiden Kandidaten damit beginnen, Wahlplakate aufzuhängen.

Die knapp 10.000 Wahlberechtigten in der Verbandsgemeinde Göllheim erhalten ihre Wahlbenachrichtigungen laut Peter bis 19. Februar. Es wird 19 Stimmbezirke geben – einen weniger als zuletzt. Die Gemeinde Albisheim ist diesmal in nur zwei statt wie bisher in drei Stimmbezirke aufgeteilt, wie Peter erläutert. Die Briefwahlstimmen werden nicht in einem gesonderten Bezirk ausgezählt.