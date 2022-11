Die Freie Wählergruppe der Verbandsgemeinde Göllheim hat den derzeit amtierenden Bürgermeister der Verbandsgemeinde, den 52-jährigen Steffen Antweiler, mit einstimmigem Votum zum Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 12. März 2023 nominiert. Antweiler ist seit 2015 Bürgermeister der Verbandsgemeinde Göllheim und seit 2009 Ortsbürgermeister in Rüssingen. Die Mitgliederversammlung lobte die bisherige Amtsführung von Antweiler und sein Engagement für die Belange der Ortsgemeinden in seinem Amt als zweiter stellvertretender Vorsitzender im Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz. Gerade die Verbindungen, die Antweiler auf allen politischen Ebenen im Land geknüpft habe, prädestinierten ihn für das Amt des Bürgermeisters, so die Freien Wähler.