Das Rennen um den Chefsessel im Rathaus der Verbandsgemeinde Göllheim wird spannend: Amtsinhaber Steffen Antweiler, der seinen Hut bereits in den Ring geworfen hat, hat jetzt eine Gegenkandidatin.

Seit dem Wochenende ist es öffentlich: Die Einselthumer Ortsbürgermeisterin Simone Rühl-Pfeiffer möchte nun auch Verbandsbürgermeisterin werden. „Mein Herz schlägt für die Region, ich bin Ortsbürgermeisterin mit Leib und Seele und möchte mich in Zukunft für die gesamte Verbandsgemeinde engagieren“, sagte Rühl-Pfeiffer der RHEINPFALZ. Obwohl SPD-Mitglied, startet sie allerdings nicht auf dem Parteiticket, sondern geht als Einzelkandidatin ins Rennen. „Mir ist es wichtig, über die klassischen SPD-Wähler hinaus alle Kandidaten anzusprechen“, so Rühl-Pfeiffer. Trotzdem hat ihr der SPD-Gemeindeverband Göllheim, die Dachorganisation der SPD-Ortsvereine in der VG, bereits offiziell seine Unterstützung zugesagt.

Die 44-Jährige ist verheiratet und Mutter von zwei Söhnen. Sie ist nicht nur Ortschefin in Einselthum, sondern dort auch aufgewachsen und, wie sie betont, verwurzelt. Nach einer Schulzeit am Gymnasium Weierhof studierte sie an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Mayen und der VWA Mannheim und ist Verwaltungs- und Betriebswirtin. Ihr derzeitiger Arbeitsplatz ist die Kreisverwaltung in Kirchheimbolanden, wo sie die Stabsstelle Organisationsentwicklung und IT leitet. Besonders am Herzen liegen ihr die Themen Kinder, Jugend und Senioren, Brand- und Katastrophenschutz, Klima und Umweltschutz sowie Dorferneuerung und Tourismus.

„Gewinn für die Demokratie“

Amtsinhaber Steffen Antweiler, der für eine zweite Amtszeit seinen Hut bereits in den Ring geworfen hat, sagte auf Nachfrage der RHEINPFALZ, er halte es für einen Gewinn für die Demokratie, wenn der Wähler auch wirklich eine Auswahl zwischen mehreren Kandidaten habe. „Mein Appell an alle, egal wen sie wählen wollen: Gehen Sie zur Wahl. Wir mussten dieses Grundrecht hart erkämpfen, und es sichert unsere Demokratie. Soviel Interesse sollte jeder für seine VG übrig haben.“

Gewählt wird am 12. März, allerdings ist die Bewerbung von weiteren Kandidaten derzeit noch möglich – die Meldefrist endet am 23. Januar. Knapp 10.000 Bürger sind in der VG Göllheim wahlberechtigt.