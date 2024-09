Aufgrund der großen Nachfrage nach den diesjährigen Wurstmarkt-Dubbegläsern hat die Stadt Dürkheim nach eigenen Angaben eine weitere Charge bestellt. Sie kann ab Freitag, 13. September, in der Tourist-Information Bad Dürkheim sowie am Schubkarchstand 24 für vier Euro erworben werden. Am Boden des Glases der 2024er Edition ist das römische Weingut Weilberg in Ungstein abgebildet. Dazu ist zu lesen: „Römisches Weingut Weilberg – Höhepunkt der deutschen Weinkultur“.