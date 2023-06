Am 8. September beginnt der Bad Dürkheimer Wurstmarkt 2023. Alle Informationen zum Programm, der Anreise oder dem Schorlepreis.

Wann ist der Bad Dürkheimer Wurstmarkt 2023?

Der Wurstmarkt 2023 findet an den Wochenenden vom 8. bis 12. September und vom 15. bis 18. September statt. Der Bad Dürkheimer Wurstmarkt gilt nicht nur als das größte Weinfest der Welt, sondern hat mit seinen Fahrgeschäften und Händlerständen auch Volksfestcharakter. Mittwochs und donnerstags gibt es den sogenannten Zwischenmarkt. An diesen Tagen hat nur ein Teil der Schubkarch- und Essensstände geöffnet.

Wie sind die Öffnungszeiten des Wurstmarkts in Bad Dürkheim?

Offiziell eröffnet wird der Wurstmarkt 2023 am Freitag, 8. September, gegen 18 Uhr. An den weiteren Festtagen öffnen die Winzer und Beschicker ihre Stände ab dem Vormittag. Mit dem letzten Gast endet jeweils der Ausschank. Die Fahrgeschäfte sind ab 11 Uhr geöffnet und schließen spätestens um Mitternacht. Musik wird in den Festzelten ebenfalls bis 24 Uhr gespielt. Am Zwischenmarkt sind die wenigen Stände ab Mittags bis 22 Uhr geöffnet, wie die Stadt Bad Dürkheim auf ihrer Website bekannt gibt.

Neben Wein und Sekt gibt es auf dem Dürkheimer Wurstmarkt auch immer Fahrgeschäfte und Verkaufsstände. Archivfoto: spk

Wann findet das Feuerwerk auf dem Wurstmarkt 2023 statt?

Zum Bad Dürkheimer Wurstmarkt gibt es traditionell gleich zwei Feuerwerke. Das Erste zur Halbzeit wird am Dienstag, 12. September, um 21 Uhr abgefeuert. Das sogenannte Musikfeuerwerk wird außerdem musikalisch begleitet. Zum Ende des Festes wird es am Montag, 18. September, um 21Uhr das Abschlussfeuerwerk geben. Verantwortlich für das Wurstmarkt Feuerwerk ist in diesem Jahr die J.Steffes-Ollig Feuerwerk GmbH & Co. KG. Die Kosten für das Spektakel betragen laut der Stadt Bad Dürkheim etwa 20.000 Euro für beide Abende.

Welches Programm gibt es auf dem Bad Dürkheimer Wurstmarkt?

Freitag, 8. September

17 Uhr: Konzert auf dem Ludwigsplatz mit dem Aufzug der Beschicker zum Wurstmarkt



18 Uhr: Offizielle Eröffnung des Wurstmarkts 2023 mit Eröffnungsspiel und Fassanstich unterhalb der Michaeliskapelle am Gradierbau Montag, 11. September



10.30 Uhr: Literarischer Frühschoppen in den Schubkarchständen



18 Uhr: Krönung der Dürkheimer Weinprinzessin Dienstag, 12. September



21 Uhr: Feuerwerk mit Musik Montag, 18. September

21 Uhr Abschlussfeuerwerk

Das Wurstmarkt Programm der übrigen Tage wird noch bekannt gegeben. An allen Tagen wird im Festzelt Hammel Musik gespielt.

Die Stimmung beim literarischen Frühschoppen im letzten Jahr war ausgelassen. Archifoto: sinr

Wie viel kostet die Schorle auf dem Wurstmarkt in Bad Dürkheim?

Schon im letzten Jahr führten teurere Gläser sowie steigende Kosten bei Energie und Personal vorab zu der Frage, wie sehr der Schorlepreis angestiegen ist. Die Rieslingschorle der Dürkheimer Winzergenossenschaft beispielsweise kostete 2022 im Weindorf und den Schubkärchlern fünf Euro. 2019 waren es noch 4,50 Euro. In den Festzelten sind die Preise für Schorle in der Regel noch mal höher. Die Preise, die auf dem diesjährigen Wurstmarkt gelten, stehen noch nicht fest.

Die Grafik zeigt die Entwicklung des Schorlepreises auf dem Bad Dürkheimer Wurstmarkt bis 2022:

Wo kann ich am Wurstmarkt parken?

Die Stadt Bad Dürkheim empfiehlt „dringend“ die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Für Besucher, die dennoch mit dem Auto anreisen wollen, stehen etwa 3700 Parkplätze zur Verfügung. Informationen dazu gibt es unter: 015228265745 und wuma-parken@gmx.de.

Parkplatz Krankenhaus: Dr. - Kaufmann - Straße / 5 Euro für Pkw, 2 Euro für Motorräder

Bedarfsparkplatz Gutleutstraße:Gutleutstraße / 5 Euro für Pkw, 2 Euro für Motorräder

Parkplatz in der Silz: In der Silz / Wohnmobil: 8 Euro (nur Parken, keine Übernachtung), 5 Euro für Pkw, 2 Euro für Motorräder

Parkplatz östlich Gradierbau:Gutleutstraße / 6 Euro für Pkw, 2 Euro für Motorräder

Parkplatz Lebenshilfe: Sägmühle / 5 Euro für Pkw, 2 Euro für Motorräder

Parkplatz an der Pfälzischen Pensionsanstalt: Sonnenwendstraße / 5 Euro für Pkw, 2 Euro für Motorräder

Parkplatz an der Berufsschule: Im Salzbrunnen 7 / 5 Euro für Pkw, 2 Euro für Motorräder

Busparkplatz am Tennisplatz: Während des Wurstmarkts nur Busparkplatz!

Regulär fahren die Straßenbahnen der Linie 4 und der Linie 9 nach Bad Dürkheim. Die Haltestelle, die dem Weinfest am nächsten liegt, ist die Haltestelle Bad Dürkheim Bahnhof, an der auch die Züge der Deutschen Bahn halten. Während des Wurstmarkts werden die öffentlichen Verkehrsmittel bis jeweils drei Uhr mit Sonderfahrten verstärkt.