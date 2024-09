Sie heiraten im Schubkarchstand, im Riesenrad oder in der Michaeliskapelle. Am Samstag startet die Evangelische Kirche der Pfalz den ersten „Hochzeitstag“ auf dem Dürkheimer Wurstmarkt. Über 50 Paare werden bei der Premiere dabei sein. Möglich sind kirchliche Trauungen und Segnungen.

Am Samstag um 11 Uhr in der Gondel 11 im Riesenrad wollen Selina Gerber und Alexandra Schindler „Ja“ zueinander sagen. Die eigentliche Hochzeit haben die beiden für das Jahr 2026 geplant. Die Segnung auf dem Wurstmarkt sehen sie als Startschuss für ihren Bund.

Wenn Christina und Marc Erb am Sonntag in die Gondel Nummer 8 des Riesenrads einsteigen werden, dann bringen sie schon reichlich Ehe-Erfahrung mit. 18 Jahre sind sie verheiratet und haben zwei Kinder. Am Samstag wollen sie sich kirchlich trauen lassen.

Gerade recht kam auch Birgit Wingert-Runge und Frank Runge die Trau-Premiere auf dem Wurstmarkt: Sie wollen in der Michaeliskapelle ihre kirchliche Trauung nachholen.