Die Vinothekarin Iris Pahl kann es kaum erwarten, in ihren Schichten für das Weingut Heissler im Schubkarchstand neue Gesichter kennenzulernen. „In den Pausen genieße ich es, in aller Ruhe über den Festplatz zu schlendern“, erzählt sie. „Ich finde es sehr spannend, wie viele Leute aus vielen Ecken der gesamten Welt zum Wurstmarkt kommen“, sagt Pahl. Sie beobachtet dabei stets die Trinkfestigkeit der Besucher. „Manche vertragen die Schorle besser, manche nicht so. Das ist Übungssache. Und es gibt auch immer wieder Leute, die mit dem Kopf auf dem Tisch einschlafen“, berichtet sie lachend. Einige würden die Wirkung von ein paar Schoppen Schorle unterschätzen. „Der Trollschoppen zum Schluss, der ab einem bestimmten Level geordert wird, ist auch sehr amüsant“. Sie sei zwar abends kaputt, hatte aber mit netten Gästen und einem tollen Team einen spaßigen Tag. Viel lieber als bei Fahrgeschäften schaut sie bei den Kollegen vorbei oder genießt einen guten Tropfen im Weindorf. Die gebürtige Hannoveranerin ist seit fünf Jahren in der Pfalz und hat sich schnell eingelebt. Auch die großen Dubbegläser mit leckerer Schorle hat sie zu schätzen gelernt. Obwohl sie immer noch gern mal zu einem frischgezapften Bier greift, wie sie es von den Schützenfesten ihrer alten Heimat kennt, hat Pahl die schmackhaften Weine der Pfalz in ihr Getränke-Programm aufgenommen. „Es kommt auf die Gelegenheit an. Da passt auch mal ein Bier. Beim Wein gehören Riesling und Weißburgunder zu meinen Lieblingen.“