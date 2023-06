Warum es an der Weinstraße erstmalig ein Festival für die „Neunte Kunst“ gibt.

Gönnheim wagt sich auf neues Terrain. Die Gemeinde an der Weinstraße im Landkreis Bad Dürkheim stellt am ersten Juli-Wochenende den 1. Pfälzer Comic-Salon auf die Beine. Eingebettet wird die Veranstaltung in das etablierte WineStreetArt-Festival. Bereits zum siebten Mal sind auf einer Festmeile internationale und nationale Graffiti- und Straßenmaler zu bewundern. Nun kommen die Künstler und Künstlerinnen mit dem Zeichenstift dazu.

Der Schritt hin zu den Bildgeschichten liegt thematisch durchaus nahe. Die Nähe der Pfalz zu Frankreich, wo die sogenannte Neunte Kunst einen hohen kulturellen Stellenwert genießt, tut ein Übriges. Außerdem wolle man auch jüngere Menschen auf sich aufmerksam machen, erläutert der ausrichtende Heimat- und Kulturverein die Idee zum Salon. In Rheinland-Pfalz gibt es nichts Vergleichbares. Gute Gründe, es einmal mit den Comics zu versuchen.

Zumal die Pfalz in dieser Hinsicht Einiges zu bieten hat. So versorgt der Wattenheimer Verlag Salleck Publications von Eckart Schott Fans mit seinem kleinen, aber feinen Programm aus vorwiegend franko-belgischen Klassikern. Das traditionsreiche „Zack“-Magazin, das mit seinen Serien Generationen von Lesern geprägt hat, entsteht seit einiger Zeit unter Chefredakteur Georg F. W. Tempel in Bad Dürkheim. Der Neustadter Steffen Boiselle (Zeichner der „100% Pfälzer“-Cartoons in der RHEINPFALZ am SONNTAG) bringt seit bald 40 Jahren Comics heraus.

Was ist nun in Gönnheim zu erleben? Angekündigt ist ein Programm für die ganze Familie mit kreativen Workshops, Lesungen, Begegnungen und – wie es sich für ein ordentliches Comic-Festival gehört – Livezeichnen sowie Signierstunden. Etwa zwei Dutzend Künstler werden an die Weinstraße kommen. Es gibt unter anderem ein Werkstattgespräch mit Ulf K. („Neue Geschichten von Vater und Sohn“) sowie die Premiere der Graphic Novel „Gerda und Kurt“ von Wolfgang Widder und Raissa Chikh. In einer Ausstellung zeigt das Sammler-Ehepaar Gaby und Peter Kronhagel aus Böhl-Iggelheim (Rhein-Pfalz-Kreis) Comic-Raritäten aus den 50ern. Den Abschluss bildet ein Lesekonzert „20.000 Meilen unter dem Meer“. Zeichner Thilo Krapp hat das Werk von Jules Verne neu interpretiert und illustriert. Ein Brückenschlag zum Nachbarland in dem vom Deutsch-Französischen Bürgerfond geförderten Projekt.

„Unser Projekt macht ein niederschwelliges Angebot und transportiert die Neunte Kunst in den öffentlichen Raum“, sagen die Veranstalter. Wenn das gut ankommt, kann sich der Heimat- und Kulturverein den Comic-Salon als dauerhafte Institution vorstellen.

Termin

1. Pfälzer Comic-Salon vom 30. Juni bis 3. Juli an verschiedenen Orten in Gönnheim. Programm unter www.pfaelzer-comic-salon.de.