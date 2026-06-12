Wenn Nähe Angst macht, wird Rückzug schnell zum Schutzreflex. Das kann auf Dauer belastend sein.

„Ich bin seit Jahren Single und merke, dass ich mich sofort zurückziehe, sobald jemand Interesse zeigt. Gleichzeitig sehne ich mich nach Nähe. Warum sabotiere ich mich selbst, und was soll ich tun?“

Lieber Ratsuchender! Sie leiden nicht unter einem seltenen Phänomen – vielen Menschen geht es ähnlich wie Ihnen. Die Gründe für ein solches Verhalten können sehr unterschiedlich sein, und manchmal lässt sich die eigentliche Ursache nicht sofort erkennen. So, wie Sie es beschreiben, klingt es danach, als hätten Sie Angst vor neu entstehender Nähe und würden dann in eine Art Fluchtmodus wechseln. Sobald Sie merken, dass sich aus einer Bekanntschaft etwas Ernstes entwickeln könnte, ziehen Sie sich zurück. Gab es in der Vergangenheit Partnerschaften, in denen Sie enttäuscht oder verletzt wurden? Haben Sie schlechte Erfahrungen gemacht oder wurden Sie vielleicht sogar betrogen? Enttäuschungen können dazu führen, dass Menschen bei aufkommender Nähe vorsichtiger werden und sich zurückziehen. Dahinter steckt oft die Angst, erneut verletzt zu werden, einen Verlust zu erleben oder wieder eine schmerzhafte Erfahrung machen zu müssen. Im Grunde handelt es sich dabei um einen Schutzmechanismus. Da Sie sich gleichzeitig nach Nähe und einer erfüllenden Partnerschaft sehnen, ist der erste wichtige Schritt, sich einzugestehen, dass es Ihnen schwerfällt, Nähe zuzulassen. Sprechen Sie offen mit Ihrer Bekanntschaft darüber und lassen Sie alles in Ruhe wachsen. Versuchen Sie, einen Gang zurückzuschalten und Vertrauen Schritt für Schritt aufzubauen. Nehmen Sie sich weiterhin bewusst Zeit für sich selbst und schaffen Sie sich Ihre eigene kleine „Insel“, auf die Sie sich zurückziehen können. Vor allem aber: Nehmen Sie den Druck heraus. Es braucht Zeit, Geduld und die Bereitschaft, neue Erfahrungen zuzulassen. Vertrauen wächst langsam, aber es wächst. Geben Sie sich die Zeit, die Sie brauchen, und bleiben Sie offen für neue Begegnungen. Alles Gute für Sie!

Liebe Leser, haben Sie ähnliche Fragen? Dann schicken Sie diese per Post an RHEINPFALZ am SONNTAG, Beziehungskiste; Ostbahnstraße 12, 76829 Landau oder per E-Mail an ras-beziehungskiste@rheinpfalz.de.

Isabel Asaro arbeitet als systemische Therapeutin in Frankenthal. www.Isabel-Schroth.com

Info

Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.