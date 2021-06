Angesichts gelockerter Corona-Regeln sind nun Tagesausflüge und kürzere Reisen wieder besser möglich. Oft eignet sich dafür das Rheinland-Pfalz-Ticket, bei dem allerdings ein Ärgernis fortbesteht. Einen Gratis-Monat bietet der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) an.

Das Rheinland-Pfalz-Ticket kostet 25 Euro für die erste Person und zusätzlich 6 Euro für maximal vier weitere Personen. Fünf gemeinsam reisende Personen zahlen also 49 Euro. Das Ticket gilt normalerweise am Wochenende und an Feiertagen ganztägig, montags bis freitags dagegen erst ab 9 Uhr. Sinn dieser morgendlichen Sperrfrist ist, dass Reisende mit dem Rheinland-Pfalz-Ticket nicht während der morgendlichen Verkehrsspitzenzeit des Schüler- und Berufsverkehrs fahren. In der Zeit vom 19. Juli bis zum 27. August fällt diese morgendliche Sperrfrist weg und das Ticket gilt wie sonst nur am Wochenende ganztägig.

Besonders attraktiv ist das Rheinland-Pfalz-Ticket für Fahrten, bei denen sich relativ lange Strecken flott mit schnellen Regionalzügen zurücklegen lassen. Das gilt beispielsweise für die Linie RE 1, die mindestens zweistündlich schnelle Verbindungen zwischen der Pfalz und Trier bietet. Die Züge der Linie RE 1 bedienen in der Pfalz Ludwigshafen Mitte, Neustadt, Kaiserslautern und Landstuhl, außerdem den für Teile der Westpfalz wichtigen Bahnhof Homburg.

Ärgernis im VRN-Gebiet

Das Rheinland-Pfalz-Ticket galt früher in allen Regionalzügen, Bussen und Straßenbahnen in ganz Rheinland-Pfalz und im Saarland. Wegen eines Streits zwischen der Deutschen Bahn (DB) und dem VRN über die Einnahmeaufteilung ist das aber im VRN-Gebiet nicht mehr der Fall. Hier gilt es nur noch in Zügen, aber nicht mehr in Bussen und städtischen Verkehrsmitteln. Man kann also mit dem Rheinland-Pfalz-Ticket beispielsweise nicht mehr mit der Straßenbahn in Ludwigshafen oder den Stadtbussen in Kaiserslautern fahren. Für Fahrten innerhalb des VRN-Gebiets, zu dem die komplette Pfalz gehört, ist das VRN-Tagesticket in jedem Fall günstiger als das Rheinland-Pfalz-Ticket. Es kostet in der höchsten Preisstufe 19 Euro für die erste Person und jeweils 5 Euro für maximal vier weitere Personen.

Gratis-Monat für neue Jahres-Abo-Kunden

Mit einer Sonderaktion bemüht sich der VRN nun um Kunden, die neu ein Jahres-Abo abschließen oder nach einer (möglicherweise Corona-bedingten) Unterbrechung ihr Jahres-Abo wieder aufnehmen. Der VRN schenkt Kunden, die in den Monaten Juni bis Oktober ein neues Jahres-Abo abschließen, einen Monatsbeitrag. Dieser Willkommensbonus geht laut VRN auf eine Initiative des Landes Baden-Württemberg zurück. Die Belohnungsaktion ist ein Geschenk des Landes Baden-Württemberg, der Verbünde sowie der Verkehrsunternehmen an alle Kunden, die jetzt wieder oder ganz neu in den öffentlichen Nahverkehr einsteigen. Der VRN als Drei-Länder-Verbund beschränkt die Aktion aber nicht nur auf das baden-württembergische Verbundgebiet, sondern ermöglicht allen Interessenten im gesamten VRN-Gebiet, das Angebot zu nutzen und somit verbundweit von der Aktion zu profitieren. Die Belohnungsaktion richtet sich an Pendler, Senioren und Azubis und gilt für folgende Jahres-Abos: Rhein-Neckar-Ticket, Job-Ticket, Jahreskarte Jedermann, Karte ab 60 sowie Maxx-Ticket, Super-Maxx-Ticket oder Jahreskarte Ausbildung Westpfalz für Auszubildende.

Eine ganz ähnliche Aktion gibt es auch im Karlsruher Verkehrsverbund (KVV), zu dessen Tarifgebiet die Kreise Germersheim und Südliche Weinstraße sowie die Stadt Landau gehören. Wer sich von Juli bis Oktober 2021 für ein Jahres-Abonnement des KVV entscheidet, erhält ebenfalls einen Monatsbeitrag geschenkt.