Während der Corona-Krise sind die Flixtrain-Züge kaum gefahren. Nun nimmt der Konkurrent der Deutschen Bahn (DB) im Fernverkehr den Betrieb wieder auf. Zielgruppe sind dabei nicht zuletzt junge preissensible Kunden. Denen macht allerdings auch die DB derzeit interessante Angebote.

Seit 20. Mai fährt Flixtrain wieder von Köln nach Hamburg und von Berlin nach Köln. Für die Linie von Stuttgart nach Berlin mit Halt in Heidelberg war eine Betriebsaufnahme im Juni (zunächst ohne nähere Präzisierung) angekündigt. Jetzt lassen sich Tickets von Heidelberg nach Berlin aber schon für Reisen ab 27. Mai buchen. Allerdings ist es in der Vergangenheit auch schon mehr als einmal passiert, dass sich Tickets für Züge buchen ließen, die dann gar nicht gefahren sind.

Flixtrain bietet morgens einen Zug von Stuttgart über Heidelberg nach Berlin an, der (mit minimal unterschiedlichen Fahrzeiten) täglich fährt und an manchen Tagen einen zweiten Zug am Nachmittag. In der Gegenrichtung fährt der tägliche Zug am Nachmittag ab Berlin und erreicht Heidelberg um 20.35 Uhr. Die Züge halten unterwegs in Darmstadt, Frankfurt Süd, Fulda, Erfurt und Halle. Flixtrain wirbt damit, dass jedem Kunden ein Sitzplatz garantiert wird. Das bedeutet allerdings auch, dass die Züge reservierungspflichtig sind und deshalb keine spontanen Reisen möglich sind. Bei der DB kann man in jeden Fernzug auch ohne Reservierung einsteigen, hat dann aber keinen garantierten Sitzplatz.

Heidelberg–Berlin für 10 Euro

Ein Flixtrain-Ticket von Heidelberg nach Berlin kostet im günstigsten Fall nur 9,99 Euro, zu stark gefragten Zeiten etwa am Sonntagabend allerdings oft auch deutlich mehr. Der Regelfall ist, dass der Flixtrain teurer ist als der meist deutlich langsamere Flixbus, aber billiger als ein ICE.

Die DB bemüht sich derzeit allerdings mit Sonderkonditionen gezielt um junge preissensible Kunden, die auch einen großen Teil der Flixtrain-Fahrgäste ausmachen. Dafür gibt es nun das Angebot Super Sparpreis Young, von dem laut DB im vergangenen Jahr 230.000 Tickets verkauft wurden.

Mit Bahncard sinkt der Ticket-Preis auf 9,65 Euro

Damit können Kunden bis einschließlich 26 Jahre im günstigsten Fall für 12,90 Euro ICE oder Intercity (IC) fahren. Wer eine Bahncard hat, zahlt sogar nur 9,65 Euro. Verkauft werden die speziellen Supersparpreis-Tickets bis zum 30. Juni für Reisen bis einschließlich 11. Dezember ausschließlich online über bahn.de/young. Wie alle Supersparpreis-Tickets gibt es diese Fahrkarten nur in begrenzten Kontingenten. Sie sind nicht stornierbar. Wenn man die Reise nicht antreten kann, verfallen sie. Wer nicht direkt an einem Fernzugbahnhof einsteigen kann, sondern einen Regionalzug wie die S-Bahn beispielsweise für die Fahrt zum ICE-Knotenbahnhof Mannheim braucht, zahlt für das Ticket mindestens 17,90 Euro. Allerdings haben in der Pfalz viele junge Leute ein Maxx-Ticket oder ein Semester-Ticket, mit dem sie ohne weitere Kosten mit Regionalzügen nach Mannheim fahren können.

Bahncard 100 zu stark reduziertem Preis

Zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr für junge Reisende bis 26 eine Bahncard 100 zu einem deutlich reduzierten Preis. Sie erlaubt ein Jahr lang freie Fahrt im deutschen Bahnnetz. Diese Aktionsbahncard kostet für ein Jahr einmalig 2399 Euro und kann bis zum 31. August 2021 online über bahn.de/bc100-aktion bestellt werden. Sie geht nach Ablauf nicht in ein Abo über.