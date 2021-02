Die Eulen haben am Donnerstagabend die Punkte sieben und acht auf ihr Konto gepackt. Beim kriselnden TVB Stuttgart gelang der Mannschaft von Trainer Ben Matschke ein 29:26 (13:8)-Erfolg.

Die Eulen legten von Beginn an sehr konzentriert, sehr fokussiert in der fast menschenleeren Stuttgarter Porsche-Arena los, gingen durch Treffer von Kapitän Gunnar Dietrich (2.) und Hendrik Wagner (3.) mit 2:0 in Führung. Die Stuttgarter, die sich in einem Tief befinden, wirkten dagegen nervös. Die Eulen nutzten diese Chance, standen stark in der Abwehr und hatten im Tor einen überragenden Martin Tomovski. In der 26. Minute traf Wagner zum 12:6, Azat Valiullin besorgte den 13:8-Pausenstand. Das sah zur Halbzeit sehr gut aus für die Eulen.

Nach der Pause klappt zunächst alles

Die Gäste blieben auch nach dem Wechsel fokussiert, zogen nach einem Gegenstoß durch Jan Remmlinger (36.) und einem Treffer von Kreisläufer Christian Klimek (37.) gar auf 18:8 davon. Das war eine ganz starke Abwehrarbeit, vorne ein konsequenter Abschluss. Da klappte zunächst alles nach der Pause. TVB-Trainer Jürgen Schweikardt brachte den siebten Feldspieler. Azat Valiullin und Dominik Mappes scheiterten an TVB-Torwart Primoz Prost, der in der 38. Minute für Nationaltorhüter Johannes Bitter kam. Die Eulen machten nun Fehler, Sascha Pfattheicher, Patrick Zieker und Dominik Weiß verkürzten auf 15:19 (45.).

Doch die Gäste fingen sich, Pascal Durak traf per Siebenmeter zum 24:18 (51.). Max Neuhaus traf mit guter Energieleistung zum 27:21 (55.). Mit dem 29:24 durch Durak (58.) war dann alles klar. Ein ganz wichtiger Auswärtssieg für die Eulen.

Wiedersehen mit Müller

Groß war vor dem Spiel die Freude auf ein Wiedersehen. Im vergangenen Sommer wechselte Linkshänder Jerome Müller (24) nach zwei Jahren bei den Eulen Ludwigshafen zum TVB Stuttgart. Vor dem Spiel saß Müller eine ganze Weile mit seinen ehemaligen Teamkollegen zusammen, plauderte. Auf dem Feld war es dann aber vorbei mit alten Freundschaften. Müller spielte keine große Rolle an diesem Abend, kam auf zwei Treffer. Im Kader des TVB war auch Linksaußen Alexander Schulze, der 23-Jährige war im vergangenen Jahr vom Drittligisten TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg nach Stuttgart gewechselt.

„Wir haben gut verteidigt, haben den Matchplan gut umgesetzt“, sagte Eulen-Trainer Ben Matschke. Besonders die erste Halbzeit hat es ihm angetan: „Kaum technische Fehler, fast jeder Schuss ein Treffer, Tomovski sehr gut gehalten – das ist nicht unser Standard.“

