Der Linkspartei sind die Wähler zuletzt in Scharen davongelaufen. Die Gründe dafür sind hausgemacht. Vor den drei Landtagswahlen in Ostdeutschland kämpfen die Sozialisten verzweifelt gegen ihre Ex-Ikone Sahra Wagenknecht – und die AfD. Von Winfried Folz

Die Lage ist ernst, aber Sebastian Walter amüsiert sich. Der Spitzenkandidat der Linken in Brandenburg nippt auf dem Marktplatz in Eberswalde an einem Milchkaffee und erklärt schmunzelnd, dass er weder mit dem Bogen schießen könne noch in Strumpfhosen gut aussehe. Wie bitte? Walter zeigt auf das Großplakat, das gerade aufgestellt wird. Dort steht neben dem Konterfei des Linken-Politikers die Zeile: „Jede Zeit braucht ihren Robin Hood“. Die Botschaft vom edlen Räuber aus dem Sherwood Forest würde jeder verstehen, da ist sich der 34-Jährige sicher: Wohlhabende sollen deutlich mehr zum Gemeinwohl beitragen.

Es ist eine Kampfansage an die Besserverdienenden im Land, vor allem an diesen einen, den die Linken als Oberabsahner ansehen: den US-Milliardär Elon Musk mit seiner „Giga-Factory“ für Tesla-Autos in Grünheide. Billigjobs gebe es dort und keine Tarifbindung, empört sich der Linken-Politiker.

Walter ist ein bekannter Mann im rot-schwarz-grün regierten Brandenburg, er ist Fraktionschef der Linken im Potsdamer Landtag und gilt mit seinen scharfen Wortbeiträgen als der eigentliche Oppositionsführer. Das „Robin-Hood“-Plakat sei sein persönliches „Sie kennen mich!“, sagt Walter. Dieser Satz verhalf Angela Merkel 2013 zum Wahlsieg, weil er Vertrauen und Sicherheit verspricht. Doch Walters Optimismus mit Blick auf die Wahl in seinem Land ist verhalten. „Wir machen Wahlkampf auf Bewährung.“

Bodo Ramelow, bisher einziger Ministerpräsident von den Linken, blickt bange auf die Umfragezahlen seiner Partei. Foto: Martin Schutt/dpa

Die Linken in Brandenburg müssen sich am 22. September auf einen herben Dämpfer gefasst machen. Die Partei, die in dem Bundesland einstmals bis zu 28 Prozent der Stimmen erhielt (2004) steht momentan bei vier bis fünf Prozent und könnte an der Sperrklausel scheitern. Der Absturz ist brutal – bei der vorigen Wahl 2019 waren es noch mehr als doppelt so viele Prozente.

Nahezu die gleiche Entwicklung nahm die Linke in Sachsen, sie stürzt von 10,4 Prozent auf drei bis fünf Prozent in der Prognose. In Thüringen, wo die Linke bei der Wahl 2019 mit ihrem populären Ministerpräsidenten Bodo Ramelow mit 31 Prozent noch stärkste Partei wurde und im Wahlkreis Suhl sogar fast 40 Prozent holte, hofft man bei der Wahl am 1. September auf wenigstens zwölf Prozent, während gleichzeitig das AfD-Ergebnis doppelt so hoch ausfallen dürfte.

Bundesweit