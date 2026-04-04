Ein guter Silvaner kann ein perfekter Speisebegleiter sein.

Rhodt gehört zu den sehenswerten Dörfern an der Weinstraße, weil die klassischen Torbögen fränkischer Haus-Hof-Bauweise in der Theresienstraße bei einer Vielzahl von Anwesen aus dem 16. bis 18. Jahrhundert noch erhalten sind. Was alte Bausubstanz angeht, weiß man in der Pfalz die Schätze der Region zu würdigen.

Hin und wieder haben wir an dieser Stelle schon darauf hingewiesen, dass es auch Weinbautraditionen gibt, die Würdigung verdienen und nicht nur musealen Charakter haben sollten. Rebsorten wie Gewürztraminer, Rieslaner oder Scheurebe gehören dazu, weil sie zu Unrecht aus dem Blickfeld der Moderne gerieten. Und natürlich der Silvaner. Der sogar ganz besonders.

Abgelöst vom Müller-Thurgau

Noch in den 1950er-Jahren war Silvaner die meistangebaute Sorte der Pfalz. Er wurde in den 1960er-Jahren abgelöst – nicht vom Riesling, sondern vom damals populären Müller-Thurgau, weil er „ertragssicherer“ war als der Silvaner. Später kamen Neuzüchtungen hinzu, die fast alle zu Recht wieder verschwunden sind. Der Silvaner aber steht immer seltener in den Weinbergen – nicht nur in der Pfalz. Dabei war er im traditionellen „gemischten Satz“, der von vornherein im Weinberg gepflanzt wurde, zusammen mit Riesling und etwas Gewürztraminer eine ganz wichtige Komponente.

Guter alter Junge

Als klassischer, im Duft neutraler Wein mit weniger Säure als der Riesling könnte der Silvaner nach wie vor eine Rolle spielen – tut er aber nicht. Er ist einfach aus der Mode. Deshalb freuen wir uns über hervorragende Silvaner wie den des Rhodter Weinguts Heußler aus einem 1944 gepflanzten Weinberg. Mit seiner weich-cremigen Art könnte man meinen, es sei ein hochwertiger Weißburgunder. Der tiefgründig-charaktervolle Wein hat jedoch nicht dessen melonige Fruchtkomponente – die nicht jeder mag – sondern riecht wunderbar nach reifen Trauben. Auch mit verhaltener Säure schmeckt der trockene Wein anhaltend und ist ein perfekter Begleiter vieler Speisen.

Der Wein

2023 Silvaner „Old Boy“, Weingut Chr. Heußler Rhodt, Preis: 11,90 Euro Telefon: 06323/2235.



Der Autor

Jürgen Mathäß ist Weinjournalist und Seminarleiter, er war Chefredakteur verschiedener Weinzeitschriften und ist Experte für Pfälzer Weine sowie für die Weine der iberischen Halbinsel und Südamerikas. Seit 2007 schreibt er alle zwei Wochen den „Weintipp“ für die RHEINPFALZ am SONNTAG. Er lebt in Landau-Arzheim. Hier geht’s zu seinen früheren Weintipps.

