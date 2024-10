Christian Baldaufs Plan, wieder für den Landtag kandidieren zu wollen, dürfte in der rheinland-pfälzischen CDU für Stirnrunzeln sorgen.

Es wäre aus Sicht einiger die eleganteste Lösung gewesen: Der alte Chef der Christdemokraten strebt in den Bundestag – und Gordon Schnieder hat als neuer starker Mann in Rheinland-Pfalz freie Bahn für den anstehenden Landtagswahlkampf. Jetzt kommt’s anders: Christian Baldauf will 2026 zum sechsten Mal das Direktmandat holen und weiter in Mainz mitmischen. Dass er sich dafür das zentrale Feld der Wirtschaftspolitik aussucht, nährt in der CDU Sorgen, dass die beim Parteitag in Frankenthal demonstrierte Einigkeit nicht von Dauer sein könnte. Aus eigener Erfahrung mit Julia Klöckner weiß Baldauf allerdings, wie nervig Kommentare von der Seitenlinie sein können. Dass der ehemalige Kapitän mannschaftsdienlich spielen kann, darauf hoffen deshalb nun viele in der CDU.