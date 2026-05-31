Auch nach 25 Jahren lebt die Speyerer Kult(o)urnacht und begeistert ihr Publikum.

Es war am 18. Mai 2001, das gab es die erste Kult(o)urnacht in Speyer – und das noch vor der einige Wochen später angesetzten offiziellen Eröffnung des Kulturhofes Flachsgasse, der gleichwohl schon Schauplatz einer Installation war. Schon damals konnte man hoch auf den Turm des damals illuminierten Historischen Museums – und Klezmer im Judenhof gab es auch schon. Die Kult(o)urnacht ist also ein Ereignis mit Tradition und mittlerweile ebenso bewährten wie viel gefragten Angeboten. Es war seinerzeit nicht klar, ob es eine Fortsetzung geben werde.

Doch die gab es – und längst ist dieses Format im Kulturkalender der Stadt fest verankert. Es ist eben ein großes Fest der Kultur und eine Plattform für das immense kulturelle Angebot der Domstadt. Im Jahr des silbernen Jubiläums hat sich überzeugend gezeigt, wie lebendig die Kult(o)urnacht ungebrochen ist – und wie sehr sie nicht zuletzt junge Menschen anspricht.