Drei Programme bot die Dommusik an diesem Abend. Alles fanden starken Zuspruch.

Bei der ersten Kult(o)urnacht 2001 gab es im Dom noch Gregorianik aus der Konserve. 25 Jahre gab es sie live in einem sehr aparten pfingstlich-marianischen Programm mit der Schola Cantorum Saliensis unter Domkantor Joachim Weller und dem Saxophonisten Gary Fuhrmann, der zwischen dem Gesang improvisierte und dabei Motive aus den Choralstücken aufgriff. Es war der dritte Teil des stets gut besuchten Programms der Dommusik zur Kult(o)urnacht in der Kathedrale, der mit einem eindrucksvollen Kurzkonzert des KathedralJugendChores und des Domchores unter Domkapellmeister Markus Melchiori begonnen hatte.

Da wurde es schon dunkler: Der Auftritt der Schola Cantorum Saliensis und des Saxophonisten Gary Fuhrmann. Foto: Karl Georg Berg

Dabei gab es neben Sätzen von Tambling, Bruckner, Lassus und Mendelssohn unter anderem noch einmal große Teile der Messe solenelle op. 16 von Louis Vierne, die schon im Gottesdienst am Pfingstsonntag gesungen wurde. Besonders berührend war die innige Zugabe mit dem Abendlied von Josef Gabriel Rheinberger.

Viel gefragt: ein Blick vom Domturm. Foto: Klaus Landry

Gleich zwei Mal spielte der gestern verabschiedete Domorganist Markus Eichenlaub sein spektakuläres Programm Bolero Total (assistiert von Klaus Wissler, Kleine Trommel), bei dem neben Musik von Cochereau und Lefébure-Wély die Bearbeitung des Boléros von Ravel für Orgel eine absolut mitreißende Wirkung machte.

KathedralJugendChor und Domchor Foto: Klaus Landry

Da die Besichtigung des Kaisersaals und der Aufsteig auf den Südwestturm des Doms mal wieder großen Anklang fang, war der Dom sicher die gefragteste Einrichtung des Abends.