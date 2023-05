Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Autoimmunerkrankungen, Allergien, Entzündungen: Eine Therapie mit Glukokortikoiden kann Wunder wirken. Doch oft überwiegt die Angst vor Nebenwirkungen. Ein Experte erklärt, warum es hilft , sich mit dem Stresshormon gut auszukennen.

Glukokortikoide, häufig Cortison genannt, gehören in Deutschland zu den am häufigsten verordneten Medikamenten. So wurde ein einziges Präparat nur eines Herstellers im Jahr 2019