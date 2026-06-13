Auch wenn die Rendite von Bundesanleihen lockt, muss die Realverzinsung betrachtet werden.

„Mir wurde zum Kauf von Bundesanleihen geraten – mit der Behauptung, dass die Verzinsung von Bundesanleihen so hoch sei wie seit Jahren nicht mehr. Sollte ich dem Rat folgen?“





Hartmut Walz ist Finanzprofessor an der Hochschule Ludwigshafen. www.hartmutwalz.de Foto: Kunz

Die pauschale Aussage zur aktuellen Rendite von Bundesanleihen darf keine Grundlage für eine undifferenzierte Kaufempfehlung sein. Bedenken Sie, dass es Bundeswertpapiere mit völlig unterschiedlichen Laufzeiten oder Restlaufzeiten gibt – von wenigen Monaten bis zu 30 Jahren. Und etwas höher sind die Renditen aktuell bei den langen Laufzeiten, zum Beispiel von 20 Jahren. Hier erhalten Sie etwa 3,5 Prozent Rendite pro Jahr. Von einer so langen Bindung würde ich jedoch abraten, da die Kursverluste langlaufender Anleihen im Falle weiter steigender Marktzinsen besonders hoch sind. Und die höhere Rendite der langlaufenden Bundesanleihe ist durch einen Risikozuschlag für genau dieses Szenario erklärbar. Hinzu kommt: Die jüngsten Zinserhöhungen liegen unter den Steigerungen der Inflationsrate. Der Kauf langlaufender Anleihen stellt somit eine Spekulation auf ein baldiges und kräftiges Sinken der Inflationsrate dar.

Ein Gegenbeispiel: Für eine Bundesanleihe mit etwa dreijähriger Restlaufzeit erhalten Sie mit zirka 2,6 Prozent oder bei fünfjähriger Restlaufzeit mit zirka 2,7 Prozent eine Rendite, die unter der aktuellen Inflationsrate von über 3 Prozent liegt. Und auf diesen Zinsertrag entrichten Sie noch Kapitalertragsteuer, obwohl Ihre Realverzinsung mit zum Beispiel 2,7 Prozent minus 3 Prozent negativ ist.

Angesichts dieser Daten ist also Euphorie beim Kauf von Bundesanleihen nicht angebracht. Ob Sie trotzdem welche erwerben sollten, hängt jedoch von Ihrer gesamten wirtschaftlichen Situation und dem Zeithorizont der Anlage ab. Wenn Sie Kursrisiken von inflationssicheren Sachwertanlagen scheuen oder bereits genug davon im Depot haben, sind Bundesanleihen trotz der negativen Realverzinsung das kleinere Übel. Gleiches gilt, wenn Sie Ihr Geld in wenigen Jahren wieder benötigen. Und auf alle Fälle sind in diesem Fall Bundesanleihen kürzerer Laufzeit besser, als nicht benötigtes Geld zinslos auf Giro- oder Sparkonten liegen zu lassen. Falls Ihre anzulegende Reserve unter 100.000 Euro und damit innerhalb der gesetzlichen Einlagensicherung liegt, ist auch eine Festgeldanlage eine bedenkenswerte Alternative zum Kauf von Bundesanleihen.

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