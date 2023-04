Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es gibt beispielsweise Vitamin C in allen erdenklichen Formen, als Brausetablette, Depot-Kapsel, Pulver, Pille, Saft. Allen gemeinsam ist: sie sind teuer und nur ein Bruchteil so wirksam wie das Original in