Das Wachstum der Erdbeerpflanzen und ihrer Früchte kann man mit einer wärmenden Decke fördern. Sie schützt schon austreibende Pflanzen vor Spätfrösten und kaltem Wind. Es gibt verschiedene Varianten, eine davon sorgt auch für mehr Wärme im Boden.

Die Materialien wirken unterschiedlich gut. „Eine schwarze Mulchfolie, die den Boden dauerhaft abdeckt und in deren Schlitzen die Erdbeeren wachsen, kann die Pflanzen nur ein bis drei Tage früher zur Ernte bringen“, so die Gartenakademie Rheinland-Pfalz in Neustadt. Zusätzlich bietet die Mulchfolie den reifenden Früchten Schutz vor Fäulnis und Schimmel, der durch feuchte Erde entstehen kann. Eine Abdeckung der Pflanzen mit einem Vlies bringt die Erdbeeren um fünf bis acht Tage voran.

Wer Folie und zusätzlich das Vlies nutzt, um die Pflanzen zu wärmen, kommt auf sieben bis zwölf Tage des sogenannten Verfrühungseffekts. Am besten wirkt laut Gartenakademie ein Folientunnel in Kombination mit einer Vlies-Abdeckung: Zehn bis 20 Tage früher können die Erdbeeren reif werden.

Allerdings müssen die Abdeckungen der Pflanzen zum richtigen Zeitpunkt entfernt werden: spätestens wenn zehn Prozent der Blüten an den Erdbeeren geöffnet seien, rät die Gartenakademie. Nur dann könnten die Blüten auch durch Insekten bestäubt werden, damit sich überhaupt erst Früchte bilden.

Die wärmenden Decken müssen auch weg sein, wenn die Temperaturen im April auf über 25 Grad steigen sollten. Sonst wird es den Pflanzen darunter schlichtweg zu warm, und sie können verbrennen.